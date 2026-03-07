Istruttore di tennis arrestato per abusi su allieve minorenni | Baci e palpeggiamenti in campo

Un istruttore di tennis di 64 anni è stato arrestato a Genova nell’ambito di un’indagine della procura che riguarda presunti abusi su alcune sue allieve minorenni. Durante le indagini sono emerse frasi come

Ai domiciliari un 64enne accusato di violenza sessuale aggravata. L’inchiesta è scattata dopo la confessione di una bambina di 11 anni "Dammi un bacio, non vuoi? Te lo do io". Questa frase è tra gli atti di una delicata inchiesta della procura di Genova che vede indagato per violenza sessuale aggravata un genovese, istruttore di tennis di 64 anni, accusato di molestie sessuali nei confronti di alcune sue allieve, tutte minorenni, una di appena 11 anni. Gli abusi, che consistevano in battutine, allusioni, palpeggiamenti e baci in bocca nonostante il rifiuto, si consumavano sia durante che dopo l'allenamento. Secondo quanto riportato... 🔗 Leggi su Genovatoday.it

“Abusi sessuali sulle atlete minorenni”: arrestato istruttore di tennis genovesePalpeggiava le giovani atlete, toccandole durante gli esercizi o colpendole con la racchetta.

