Gli Stati Uniti hanno compiuto un’azione militare contro l’Iran, secondo quanto riferiscono fonti ufficiali. La mossa riguarda la rafforzata presenza militare nelle Isole Chagos, con particolare attenzione a Diego Garcia, base strategica nel Pacifico. La decisione è stata comunicata in un momento di tensione crescente tra le due nazioni e ha suscitato reazioni internazionali. L’intervento si inserisce in un quadro di attività militare statunitense nella regione.

Lo scenario che per mesi si è paventato, si è lugubremente avverato: gli Stati Uniti hanno attaccato l’Iran. In Medio Oriente, in questi giorni, la tensione è alle stelle, ma prossimamente anche dalle parti delle Mauritius, arcipelago noto per le acque cristalline e non per i missili balistici, potrebbero rimanere col fiato sospeso. Il motivo? L’isola di Diego Garcia. L’atollo ospita una delle principali basi militari statunitensi nell’Oceano Indiano e, nelle settimane precedenti all’attacco, il presidente Donald Trump aveva dato a intendere che la piattaforma sarebbe stata utilizzata per il coordinamento delle operazioni contro Teheran se l’epilogo bellico si fosse concretizzato. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Isole Chagos, la mossa di Washington per blindare Diego Garcia e aggirare Londra

Leggi anche: Trump contro Uk sulle isole Chagos: “Grande stupidità cederle”. Londra: “Le basi Usa sull’isola Diego Garcia sono al sicuro”

Dalla Groenlandia a Diego Garcia: la strategia Usa per blindare le basi alle spalle (di Londra)Le isole Chagos sono un gruppo di atolli nell'Oceano Indiano situati a circa 500 km a sud delle isole Maldive che sono al centro di una disputa di...

Tutto quello che riguarda Isole Chagos.

Argomenti discussi: Usa-Gran Bretagna, il grande gelo: Trump, Starmer e il caso dell'isola Diego Garcìa. Cosa è successo.

Le isole Chagos sono il nuovo simbolo dell’imperialismo di TrumpIl presidente statunitense ignora il diritto internazionale e la sovranità: un territorio è utile per la sicurezza degli Stati Uniti? Allora bisogna prenderselo Leggi ... internazionale.it

Uno sbarco molto politico su un’isola desertaL’accordo tra Regno Unito e Mauritius sulla cessione delle isole Chagos traballa dopo che cinque persone sono approdate nell’arcipelago senza permesso, sostenute dall’estrema destra di Nigel Farage Le ... internazionale.it