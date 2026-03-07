Iran Trump avverte Teheran | Resa incondizionata o distruzione

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non voler negoziare con l’Iran e ha chiesto una resa incondizionata. Ha anche manifestato interesse a schierare truppe statunitensi in Iran. La comunicazione è stata pubblica e si inserisce in un quadro di forti tensioni tra i due paesi. Nessun dettaglio su possibili sviluppi futuri o risposte da parte di Teheran.

Donald Trump chiude a qualsiasi negoziato con l'Iran e annuncia di volere "la resa incondizionata". Il presidente degli Stati Uniti ha espresso privatamente un serio interesse a schierare truppe Usa sul territorio iraniano. Il viceministro degli Esteri di Teheran avverte i Paesi europei: "Obiettivi legittimi se si uniscono all'aggressione". E secondo il Washington Post, la Russia sta fornendo informazioni d'intelligence alla Repubblica islamica per aiutarla a colpire le forze americane. Nell'ottavo giorno di guerra in Medio Oriente esplosioni sono state udite a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e nella capitale del Bahrein. Nelle prime ore di oggi l'esercito israeliano ha annunciato di aver lanciato nuovi attacchi "su larga scala" contro obiettivi e infrastrutture a Teheran.