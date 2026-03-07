Dopo l’attacco statunitense e israeliano del 28 febbraio, la Cina non ha offerto supporto all’Iran. La ragione, secondo fonti ufficiali, è che la Cina e l’Iran non sono alleati e la Cina si era già premunita in anticipo. Nessun intervento diretto è stato annunciato, e le autorità cinesi hanno mantenuto un atteggiamento di neutralità.

Perché la Cina non sta correndo a soccorrere il proprio alleato iraniano dopo l’attacco statunitense e israeliano del 28 febbraio? La risposta è semplice: la Cina e l’Iran non sono alleati. Tra i due Paesi esiste piuttosto una partnership strategica e commerciale, come è naturale che sia tra il principale importatore mondiale di petrolio e uno dei maggiori produttori dell’OPEC. Tuttavia, nessun trattato di mutua difesa vincola la Cina, così come nessun profondo allineamento ideologico. All’indomani degli attacchi sul suolo iraniano, la condanna di Pechino non è tardata ad arrivare. In una serie di chiamate con la controparte russa, francese... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Iran sotto tiro: la Cina non corre al soccorso dell’alleato perché si era già premunita

Perché la Cina sta facilitando in silenzio il ritorno missilistico dell’Iran? Risponde GeringI nuovi test missilistici balistici condotti dall’Iran il 22 dicembre erano pensati per essere visti, creare attenzione, dunque mandare un messaggio.

L'influenza corre, un milione di casi in una settimana: quando arriva il picco, domina la variante K. Pronto soccorso "sotto pressione"L’inverno 2025 mostra una circolazione dei virus respiratori in piena espansione.

Una raccolta di contenuti su Iran sotto.

Temi più discussi: Macron e Starmer sotto tiro: mandano le navi nell’area ma in Iran è una guerra illegale; Hormuz sotto tiro: l’attacco all’Iran riaccende lo shock energetico globale; Iran, missili su Teheran. Allarme in Israele e Golfo sotto tiro. Meloni: Non siamo in guerra; Israele sotto tiro, missili e droni da Libano e Iran.

Il Golfo sotto tiro, ecco le basi USA colpite nella risposta iraniana all’offensiva USA?IsraeleDopo l’operazione congiunta USA?Israele contro obiettivi strategici in Iran, la risposta di Teheran non si è limitata al territorio israeliano ma ha colpito direttamente il cuore del dispositivo milit ... aresdifesa.it

Dubai sotto tiro: come la guerra con l’Iran mette a rischio il ruolo di hub globaleSe c’è un posto al mondo che possiamo associare all’opulenza e al superamento delle ... msn.com

Iran e Medio Oriente: in un conflitto alcuni episodi si svolgono sotto gli occhi di tutti, altri restano mascherati, suscettibili di interpretazioni - facebook.com facebook

Nel Golfo sotto attacco dall’Iran la risorsa più preziosa non è il petrolio. È l’acqua. In caso di peggioramento della crisi militare, le infrastrutture idriche potrebbero diventare obiettivi strategici con conseguenze potenzialmente devastanti x.com