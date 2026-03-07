Iran Schlein | Italia deve insistere per cessate il fuoco immediato

L’Italia deve continuare a chiedere un cessate il fuoco immediato in Iran. Questa richiesta è stata avanzata da un rappresentante italiano, che ha sottolineato l’importanza di fermare le ostilità senza indugi. La posizione italiana si basa sulla necessità di interrompere le violenze e di favorire un immediato stop alle operazioni militari. La richiesta è stata resa nota attraverso una dichiarazione ufficiale.

Roma, 7 mar. (askanews) – "L'Italia deve insistere per cessate un fuoco immediato e per fermare questa guerra illegale di Trump e Netanyahu, siamo tutti d'accordo che si debbano fermare anche le ritorsioni del regime iraniano però bisogna chiedere anche a trump e netanyahu di fermarsi e di tornare alla via negoziale e anche insistere per far liberare tutti i prigionieri politici del regime". Lo ha affermato, fra l'altro, la segretaria del Pd Elly Schlein in una intervista al Tg2.

