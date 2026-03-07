Iran Schlein | Giusto mandare nave a Cipro ma no a uso basi Italia

Il leader di un partito ha dichiarato che è corretto aver inviato una nave a Cipro, evidenziando che i trattati europei richiedono solidarietà e protezione dei territori. Ha aggiunto che, tuttavia, non si ritiene opportuno impiegare questa nave per scopi militari o basi italiane. La posizione è stata comunicata in un intervento pubblico.

Giusto aver mandato una nave a Cipro “perché i trattati chiedono la solidarietà e la protezione dei suoli europei”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine della chiusura del percorso di ascolto ‘L’Italia che sentiamo’, parla della crisi mediorientale.”Questo era anche un punto che abbiamo messo nella risoluzione con le altre forze d’opposizione – aggiunge -. Naturalmente un discorso diverso è la chiarezza che ci aspettiamo dal governo sul no all’utilizzo delle basi italiane per qualsiasi supporto alle azioni militari, che violano il diritto internazionale, di Trump e di Netanyahu. Su questo il ministro in aula ha detto ‘non ce l’hanno e se ce lo chiedono torneremo in aula’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

