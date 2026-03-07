Iran raid di Israele sulla raffineria | inferno di fuoco a Teheran

Nella serata del 7 marzo, l'Israeli Defense Forces ha condotto attacchi contro impianti petroliferi a Teheran, causando un grande incendio nella zona della capitale iraniana. I raid hanno provocato un'intensa colonna di fumo e fiamme visibile dalla città. Non sono state fornite informazioni ufficiali su eventuali vittime o danni specifici alle infrastrutture colpite.

I raid di Israele trasformano Teheran in un inferno di fuoco. L'Idf colpisce impianti petroliferi nell'area della capitale dell'Iran nella serata di oggi, 7 marzo. In fiamme l'impianto nel distretto di Shahran, nella zona est della città, e quello nella zona meridionale di Shahr Rey.

