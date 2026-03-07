Iran raid di Israele contro l’aeroporto di Teheran

Nelle prime ore del 7 marzo, le forze di difesa israeliane hanno attaccato l’aeroporto Mehrabad a Teheran, causando danni alla struttura. L’attacco è stato confermato da fonti ufficiali israeliane, senza ulteriori dettagli sui bersagli o sulle conseguenze immediatamente riscontrate. L’evento si inserisce in un contesto di tensione tra i due paesi, senza che siano stati annunciati eventuali risposte o sviluppi successivi.

(Adnkronos) – Nuovi raid di Israele su Teheran. Nelle prime ore di oggi, 7 marzo, le Idf hanno colpito l'aeroporto Mehrabad. L'attacco, come evidenziano i video diffusi sui social, ha provocato una serie di esplosioni nello scalo.

Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran, Trump: «Khamenei è morto, uno dei più malvagi. I raid dureranno fino alla pace in Medio Oriente». Applausi in strada a Teheran. Colpito aeroporto di Dubai, esplosioni a Tel Aviv

Raid Usa-Israele contro Iran, Teheran: “Colpita una scuola femminile a Minab, 40 morti”È salito ad almeno 40 il numero delle vittime dell’attacco condotto da Stati Uniti d’America e Israele nel sud dell’Iran.

Attacco di Israele a Doha, colpita la delegazione di Hamas: sospesi i negoziati

