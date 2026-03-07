Iran raid di Israele contro l’aeroporto di Teheran

Nelle prime ore del 7 marzo, le forze di difesa israeliane hanno attaccato l’aeroporto Mehrabad a Teheran, causando danni alla struttura. L’attacco è stato confermato da fonti ufficiali israeliane, senza ulteriori dettagli sui bersagli o sulle conseguenze immediatamente riscontrate. L’evento si inserisce in un contesto di tensione tra i due paesi, senza che siano stati annunciati eventuali risposte o sviluppi successivi.

(Adnkronos) – Nuovi raid di Israele su Teheran. Nelle prime ore di oggi, 7 marzo, le Idf hanno colpito l'aeroporto Mehrabad. L'attacco, come evidenziano i video diffusi sui social, ha provocato una serie di esplosioni nello scalo.  —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

