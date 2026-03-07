Iran | Più di 200 soldati Usa sono stati uccisi o feriti in raid a base di Abu Dhabi

Nelle ultime 24 ore, più di 200 soldati americani sono stati colpiti negli attacchi iraniani alla base aerea di Al Dhafra, ad Abu Dhabi. Secondo fonti ufficiali, tra morti e feriti, il numero degli uomini coinvolti supera questa cifra. L’attacco è avvenuto presso la base situata negli Emirati Arabi Uniti e ha causato danni e perdite tra le forze statunitensi presenti.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Prima della partita d'esordio contro la Corea del Sud le giocatrici erano rimaste in silenzio durante l'inno nazionale iraniano, un gesto interpretato dagli ambienti conservatori del Paese come una forma di protesta. 🔗 Leggi su Today.it

