Iran pilota israeliano gira video mentre è su un F16 | Raggiungeremo ogni nemico Buon Shabbat

Su X sono state diffuse immagini di un pilota israeliano che si riprende mentre si trova a bordo di un F16, poco dopo un'operazione nell'Iran e mentre rientra alla base. Nel video, il pilota afferma che raggiungeranno ogni nemico e augura buon Shabbat. Le immagini mostrano il pilota in volo, con il cielo come sfondo, e sono state condivise in queste ore.

Su X circolano in queste ore le immagini di un pilota israeliano che si riprende mentre rientra alla base dopo un attacco sull'Iran. L'uomo è a bordo di un F16 e spiega in che cosa consistono le operazioni in cui è impegnato l'esercito di Tel Aviv. "Raggiungeremo nemico per la nostra patria e per la sicurezza delle nostre famiglie", afferma il pilota, che conclude dicendo: "Cittadini di Israele, vi auguriamo un sereno e sicuro giorno dello Shabbat. Ci incontreremo a casa".