Iran Meloni | fase diffifcile Governo Italia lavora e sostiene iniziative di pace

Il governo italiano ha dichiarato che si trova in una fase difficile, ma continua a lavorare attivamente per garantire la sicurezza del paese e dei suoi cittadini. Inoltre, sostiene tutte le iniziative che mirano a promuovere la pace, nonostante le sfide attuali. La responsabilità di tutelare gli italiani rimane al centro delle azioni governative, che si concentrano sulla protezione e sulla stabilità.

Roma, 7 mar. (askanews) – “E’ certamente una fase difficile. Però il governo è impegnato, impegnato a proteggere la sicurezza dell’Italia, impegnato a proteggere la sicurezza dei suoi cittadini, impegnato a sostenere ogni iniziativa volta alla ricerca della pace”. Lo ha affermato la premier Giorgia Meloni in un video sui social, sottolineando che “il governo è al lavoro senza sosta per tutelare la sicurezza dei nostri cittadini, per tutelare gli interessi dell’Italia”. E “io seguo costantemente con i ministri competenti gli sviluppi della situazione in Medio Oriente”. “In queste ore – ha specificato in particolare Meloni- abbiamo promosso un confronto stretto tra Italia, Francia, Germania e Regno Unito, avviando un coordinamento tra quattro grandi Stati europei per affrontare insieme questa crisi e per rafforzare l’azione diplomatica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Meloni: «L’Italia non è parte del conflitto e non intende diventarlo. Il governo lavora per la sicurezza dei cittadini e per la pace»La premier illustra anche l'impegno per mitigare le conseguenze del conflitto: task force sui prezzi e contro le speculazioni e il meccanismo delle...

Meloni: “Italia lavora per una de-escaletion in Iran”. L’invio di truppe in Groenlandia “va discusso in sede Nato” (video)Con un punto stampa nell’Ambasciata italiana a Tokyo si è conclusa la visita della presidente Giorgia Meloni in Giappone.

