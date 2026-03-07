Iran lezioni solo da remoto per università e superiori

Il governo iraniano ha deciso che fino alla fine dell’anno scolastico tutte le lezioni nelle università e negli istituti superiori si svolgeranno esclusivamente online. La misura riguarda le scuole di ogni livello e le università pubbliche e private del Paese. La decisione è stata comunicata ufficialmente e sarà in vigore a partire da oggi.

Il governo iraniano ha annunciato che da oggi e fino alla fine dell'anno scolastico tutte le lezioni negli istituti superiori e nelle università del Paese si terranno solo da remoto. Le università e gli istituti di istruzione superiore devono adottare le misure necessarie per sostenere gli.