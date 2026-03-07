Iran l’allarme del Qatar | ‘Con il conflitto i Paesi del Golfo potrebbero bloccare le esportazioni di energia’

Il Qatar ha espresso preoccupazione riguardo al conflitto in Iran, avvertendo che, se la guerra dovesse continuare, i Paesi del Golfo potrebbero decidere di bloccare le esportazioni di energia. Questa eventualità potrebbe causare un aumento dei prezzi del petrolio e influenzare l’economia globale. La questione riguarda direttamente le esportazioni di energia nella regione del Golfo Persico.

Il conflitto in Iran continua e con esso crescono il panico e l’incertezza sulle possibili conseguenze economiche globali. A preoccupare ora è anche l’allarme lanciato dal Qatar: se la guerra dovesse proseguire, il Golfo Persico potrebbe arrivare a bloccare le esportazioni di energia. Uno scenario che, se si concretizzasse, rischierebbe di far schizzare il prezzo del petrolio e di mettere sotto pressione l’intera economia mondiale. L’avvertimento arriva in un’intervista al Financial Times. Secondo il ministro dell’Energia di Doha Saad al-Kaabi, un’interruzione delle esportazioni potrebbe verificarsi nel giro di poche settimane se il conflitto dovesse continuare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

