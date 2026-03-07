Iran l’aeroporto di Dubai interrompe le operazioni | ‘La sicurezza è la priorità’
L'aeroporto di Dubai ha sospeso tutte le operazioni a causa di preoccupazioni sulla sicurezza legate alla situazione in Iran. La decisione è stata comunicata dalle autorità aeroportuali, che hanno deciso di mettere la sicurezza come priorità assoluta. La sospensione riguarda tutte le attività di volo in entrata e in uscita fino a nuovo avviso. Le compagnie aeree interessate stanno aggiornando i passeggeri sulle modalità di viaggio.
Nuovi sviluppi arrivano da Dubai, dove l’escalation del conflitto in Iran continua ad avere ripercussioni anche sul traffico aereo della regione. Per motivi di sicurezza è stata infatti sospesa l’operatività del principale scalo della città, il Dubai International Airport, considerato l’aeroporto più trafficato al mondo per traffico internazionale. Secondo quanto riferito dall’ufficio stampa del governo locale, la decisione è stata presa dopo che la difesa aerea ha intercettato un oggetto nei pressi dell’aeroporto. In attesa di verifiche e nel rispetto dei protocolli di sicurezza, tutte le operazioni nello scalo, indicato con il codice DXB, sono state temporaneamente sospese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
L'Iran sfida gli Usa: «Pronti ad attaccare se scortano le navi nello Stretto di Hormuz». Esplosione vicino all’aeroporto di Dubai: sospese tutte le operazioniLa tensione nel Golfo Persico continua a salire mentre la guerra regionale entra nella sua seconda settimana.
L'Iran attacca con un drone iraniano e colpisce l'aeroporto di Dubai. Allarme in tutta la cittàTra i paesi che ospitano basi militari statunitensi finite nel mirino della rappresaglia iraniana figurano anche gli Emirati Arabi Uniti, e in...
Una selezione di notizie su Iran l'aeroporto di Dubai interrompe le....
Temi più discussi: Iran, chiuso spazio aereo in diversi Paesi. 5mila voli cancellati; Oltre 5 mila voli cancellati per la chiusura dei cieli in Medio Oriente, è in corso la più grande interruzione mondiale del trasporto aereo; Da Dubai all’Oman: dopo l’attacco in Iran raffica di voli cancellati con il Medio Oriente; Attacco all'Iran, chiuso lo spazio aereo in Medio Oriente: migliaia di voli bloccati.
Crisi Iran, nuovo raid israeliano su Teheran: bombardato nella notte l'aeroporto MehrabadEsplosioni a Teheran, missili contro Israele. Teheran: «Colpita petroliera Golfo». Usa: «Ininfluente se Mosca aiuta l’Iran». Esplosioni a Teheran, colpita ... lastampa.it
Guerra Iran-Usa, la diretta. Teheran, scuse ai Paesi vicini: «Non vi colpiremo». Riprendono operazioni a Dubai, ok voli EmiratesForti esplosioni hanno colpito Teheran. Lo ha riferito la televisione di Stato, mentre la guerra con Israele e Stati Uniti entra nella seconda settimana. Le esplosioni sono state udite in diverse ... ilmessaggero.it
Segui gli aggiornamenti sul live: https://www.ilsole24ore.com/art/iran-usa-nella-notte-nostra-piu-grande-ondata-bombardamenti-israele-oltre-80-caccia-contro-teheran-AIQdZOpB #Iran #MedioOriente #IlSole24Ore - facebook.com facebook
L'Iran risponde a Trump: "Porteranno i loro sogni nella tomba" x.com