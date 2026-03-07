Iran l’aeroporto di Dubai interrompe le operazioni | ‘La sicurezza è la priorità’

L'aeroporto di Dubai ha sospeso tutte le operazioni a causa di preoccupazioni sulla sicurezza legate alla situazione in Iran. La decisione è stata comunicata dalle autorità aeroportuali, che hanno deciso di mettere la sicurezza come priorità assoluta. La sospensione riguarda tutte le attività di volo in entrata e in uscita fino a nuovo avviso. Le compagnie aeree interessate stanno aggiornando i passeggeri sulle modalità di viaggio.