Iran l’aeroporto di Dubai interrompe e poi riprende le operazioni | ‘La sicurezza è la priorità’

L'aeroporto di Dubai ha temporaneamente sospeso le operazioni a causa di problemi di sicurezza, ma successivamente le ha riprese. La decisione è stata comunicata dalle autorità aeroportuali, che hanno sottolineato che la sicurezza resta la priorità. La sospensione delle attività ha interessato voli provenienti dall’Iran, provocando disagi tra i passeggeri. La situazione si è poi normalizzata, consentendo il ripristino dei voli.

Nuovi sviluppi arrivano da Dubai, dove l'escalation del conflitto in Iran continua ad avere ripercussioni anche sul traffico aereo della regione. Infatti per motivi di sicurezza era stata sospesa l'operatività del principale scalo della città, il Dubai International Airport, considerato l'aeroporto più trafficato al mondo per traffico internazionale ma è da poco arrivato l'annuncio della ripresa delle attività. Anche la compagnia di bandiera Emirates aveva comunicato tramite il proprio account su X lo stop ai voli, invitando i passeggeri a non recarsi in aeroporto perchè, aveva fatto sapere: "La sicurezza dei nostri passeggeri e dell'equipaggio è la nostra massima priorità e non sarà compromessa".