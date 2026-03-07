Una studentessa delle Unità di Resistenza in Iran ha dichiarato che avrebbero preferito vedere il leader supremo davanti a un tribunale per rispondere dei suoi crimini, commentando così la morte di Khamenei. L’attenzione internazionale si concentra sulla guerra e sui rapporti geopolitici, mentre questa voce denuncia la mancanza di un processo legale nel contesto delle recenti vicende politiche nel paese.

L’attenzione internazionale è concentrata sulla guerra e sugli equilibri geopolitici. Ma resta una domanda decisiva: cosa sta accadendo dentro la società iraniana? Ne abbiamo parlato con Amideh (abbiamo usato uno pseudonimo per questioni di sicurezza), 23 anni, studentessa universitaria e membro delle cosiddette «Unità della Resistenza», gruppi clandestini che hanno organizzato le proteste per il rovesciamento del regime, dal 2013 fino ad oggi. Le donne che fino a poche settimane fa guidavano le proteste gridavano: «Morte a Khamenei», «Morte al dittatore». Ora che questo obiettivo è stato raggiunto, cosa pensa del modo in cui è stato realizzato? «La morte di Khamenei, come ha affermato Maryam Rajavi, presidente eletta dell’opposizione iraniana, segna la fine del regime del Velayat-e Faqih. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Iran, la voce di una studentessa delle Unità di Resistenza: «La morte di Khamenei? Avremmo preferito vederlo davanti a un tribunale a rispondere di tutti i suoi crimini»

Proteste in Iran, il Wsj: «Discussioni preliminari su un attacco Usa». Khamenei: «Tutti i manifestanti rischiano la pena di morte»L’amministrazione di Donald Trump ha avuto «discussioni preliminari» su un eventuale attacco contro l’Iran.

L’Iran conferma la morte di Khamenei. Trump: “Minacciano di colpirci? Reagiremo con una forza mai vista prima”. Pakistan, tentato assalto al consolato Usa: 6 vittimeIsraele e gli Stati Uniti hanno agito contro l’Iran “perché era necessario, perché il regime di Teheran non ci ha lasciato alternative”.

Contenuti e approfondimenti su Iran la voce di una studentessa delle....

Temi più discussi: Iran, la voce che sfida il silenzio del regime; Guerra Iran, il vocabolario: A come alleanze geopolitiche nel Golfo, H come Hormuz, N come nucleare; IRAN - 109esima settimana della campagna No ai martedì delle esecuzioni; Un mondo che brucia a pezzi.

IRAN/ La resistenza: si preparano migliaia di esecuzioni, siamo pronti a una insurrezione organizzataZolal Habibi denuncia una ondata di arresti, torture e condanne a morte in Iran. Si rischia un massacro di prigionieri politici come nel 1988 È un regime indebolito, che ha paura, ma che proprio per ... ilsussidiario.net

Storie di resistenza. L'Iran che elabora il lutto e lo trasforma in lottaÈ ripartita la resistenza, nonostante la repressione sanguinosa. Così le figlie di Parvaneh, colpita a morte, non piangono sulla tomba della madre, ma ballano ... huffingtonpost.it

Unità di Resistenza colpiscono IRGC e Basij in 20 città iraniane - Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana x.com

Sono passati più di 4 anni dall’invasione russa dell’Ucraina e la risposta dell’Europa non può fermarsi qui. Sabato 7 marzo alle 15:30 saremo al Parco della Resistenza a Cuneo insieme a 12 tra partiti, associazioni e movimenti. Diversi su tante cose, uniti - facebook.com facebook