Iran frammenti di missile colpiscono un grattacielo di Dubai e una vettura | un morto

A Dubai, alcuni frammenti di missili hanno colpito un grattacielo residenziale vicino alla Marina e una vettura parcheggiata, causando la morte di una persona. L'incidente si è verificato nel complesso 23 Marina, uno degli edifici più alti della zona. Non sono stati segnalati danni a persone oltre alla vittima e l'allerta rimane alta nella città.

I due episodi si sono registrati in momenti diversi e sono entrambi legati all’intercettazione di oggetti aerei lanciati dall’Iran Ancora allarme a Dubai, dove alcuni frammenti di missili hanno colpito uno degli edifici residenziali simbolo della Marina, il 23 Marina, uno dei grattacieli più alti della zona. Non era un target ma nell’intercettazione alcuni detriti sono precipitati proprio sul palazzo che è stato evacuato completamente per ragioni di sicurezza, anche perché sono stati riscontrati danni alla struttura. All’interno del palazzo si trovavano anche alcuni membri dello staff della Cnn che sono stati evacuati ma, come hanno specificato le autorità, non ci sono feriti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

