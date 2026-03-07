Iran esercito della Giordania | In una settimana Teheran ci ha colpito con 119 missili e droni

L'esercito della Giordania ha annunciato di essere stato colpito da 119 missili e droni in una settimana provenienti dall'Iran. Mustafa Hiyari, generale e portavoce dell’esercito giordano, ha confermato i raid iraniani contro il paese. Nessun dettaglio è stato fornito sui danni o sulle eventuali vittime. La notizia è stata divulgata attraverso comunicati ufficiali delle forze armate giordane.

La Giordania è stata colpita dai raid iraniani. A confermarlo è stato Mustafa Hiyari, generale e portavoce dell’esercito giordano. “Siamo stati attaccati nonostante avessimo informato tutte le parti interessate che il Paese non sarebbe diventato un campo di battaglia per nessuno”, ha affermato in conferenza stampa da Amman. “Nel giro di una settimana, l’Iran ha colpito il Regno di Giordania con 119 missili e droni. Per essere chiari, erano diretti esclusivamente contro obiettivi giordani. Ciò significa che non si trattava di missili di transito, come alcuni potrebbero pensare”, ha aggiunto. Il conflitto, avviato dall’offensiva di Stati Uniti e Israele nei confronti di Teheran, si è esteso anche ai Paesi del Golfo destabilizzando l’area del Medio Oriente e i mercati internazionali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

