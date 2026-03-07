I Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno annunciato di aver preso di mira una base degli Stati Uniti in Bahrain, in risposta a un attacco contro un impianto di desalinizzazione a Qeshm. Nello stesso periodo si è verificata una nuova esplosione a Dubai, senza che siano stati forniti dettagli sulle cause o sui responsabili. Le autorità iraniane comunicano le loro azioni e i recenti incidenti nella regione.

I Guardiani della Rivoluzione hanno dichiarato di aver intrapreso un'azione come risposta all'attacco degli Stati Uniti contro l'impianto di desalinizzazione situato a Qeshm Secondo quanto riportato da Al Jazeera, i Pasdaran, organo militare dell’Iran che istituisce il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, hanno attaccato una base statunitense in Bahrain, dichiarando di aver agito in risposta all’attacco americano contro un impianto di desalinizzazione a Qeshm. Questo nonostante le rassicurazioni del presidente iraniano Masoud Pezeshkian, il quale aveva annunciato un cessate il fuoco verso i Paesi del Golfo. Tuttavia, nuove esplosioni sono state registrate in Bahrain, ad Abu Dhabi e in Qatar. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran: attaccata base Usa in Bahrain e nuova esplosione a Dubai

Leggi anche: Iran: “Attaccata base Usa in Bahrain”. Nuova esplosione a Dubai. Conto alla rovescia per scelta nuova Guida Suprema

Guerra Stati Uniti-Israele-Iran, attaccata l’ambasciata Usa in Kuwait. Esplosioni a Dubai, Abu Dhabi e DohaColonne di fumo si sono levate nei pressi dell’ambasciata statunitense in Kuwait.

Attacco all’Iran Perché Stati Uniti e Israele hanno iniziato la guerra

Tutto quello che riguarda Iran attaccata base Usa in Bahrain e....

Temi più discussi: Meloni non preavvisata. Colpita base italiana in Kuwait. Attacchi dell’Iran non giustificabili; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Cosa sta succedendo in Iran e perché Israele e Stati Uniti hanno attaccato; Medio Oriente in fiamme, la cronaca del 2 marzo.

Guerra Iran-Usa, diretta. Pasdaran: attaccata base Usa in Bahrein. Teheran: entro 24 ore vertice per nuova Guida supremaIsraele ha annunciato oggi una nuova ondata di attacchi «su larga scala» contro siti governativi di Teheran, mentre l'escalation della guerra in Medio Oriente entra nella sua seconda settimana. Del fu ... ilmessaggero.it

Iran: Attaccata base Usa in Bahrain. Nuova esplosione a Dubai. Conto alla rovescia per scelta nuova Guida SupremaI Pasdaran hanno attaccato una base Usa in Bahrain. Lo riporta al Jazeera. I Guardiani della rivoluzione hanno detto di aver agito in risposta all'attacco degli americani all'impianto di desalinizzazi ... adnkronos.com

Iran: "Attaccata base Usa in Bahrain". Nuova esplosione a Dubai. Conto alla rovescia per scelta nuova Guida Suprema x.com

Guerra Iran, arrivati i primi caccia Usa in base Gb: "per operazioni difensive" - facebook.com facebook