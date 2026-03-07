L’Iran ha annunciato che la Guardia Rivoluzionaria Islamica ha lanciato sabato una serie di attacchi missilistici e con droni contro obiettivi negli Stati Uniti e in Israele. Le immagini mostrano i lanci dei missili, mentre le autorità iraniane confermano l’avvio di questa nuova ondata di attacchi. Nessun dettaglio su eventuali danni o vittime è stato ancora comunicato.

L’Iran ha dichiarato che la Guardia Rivoluzionaria Islamica del Paese ha avviato sabato una nuova ondata di attacchi missilistici e con droni contro gli Stati Uniti e Israele. Il video mostrerebbe il lancio di missili identificati come Fattah ed Emad. La Guardia Rivoluzionaria Islamica ha dichiarato di aver preso di mira “i centri militari e logistici del nemico americano e sionista” con droni e missili. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran annuncia nuovo ondata di attacchi contro Israele e Usa: le immagini dei lanci dei missili

Iran, attacco congiunto Israele-Usa

