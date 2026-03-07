A Milano si è tenuto un presidio in solidarietà con l’Iran, dove i partecipanti hanno criticato il governo italiano per non aver condannato l’attacco contro Ali Khamenei. I manifestanti hanno sottolineato che Khamenei era sia una guida politica che spirituale, paragonandolo al Papa per i cattolici, e hanno espresso il loro dolore per la sua scomparsa. La protesta ha coinvolto diverse persone che hanno portato cartelli e slogan.

“Ali Khamenei non rappresentava solo una guida politica, ma era anche una guida spirituale. Siamo addolorati e in lutto per la sua perdita, rappresentava quello che per i cattolici è il Papa“. Lo dice Hasnain Abbas, uno dei leader della comunità pakistana che oggi si è ritrovata in piazza della Repubblica a Milano, a pochi passi dal consolato statunitense, per commemorare l’ayatollah ucciso nel corso dei bombardamenti israeliani lo scorso 28 febbraio. Erano circa un centinaio tra uomini e donne con foto e ritratti della guida spirituale Khamenei. “Il governo italiano – prosegue Hasnain – non è la prima volta che si astiene dal condannare atti di guerra in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, a Milano presidio per Khamenei: "Governo italiano non condanna l'aggressione"

Mosca condanna l'attacco Usa-Israele: "Contro l'Iran un'aggressione immotivata"Il ministero degli Esteri russo ha condannato gli attacchi degli Usa e di Israele all’Iran come «un atto di aggressione armata pianificato e...

Leggi anche: Attacco in Iran: morta la nipote di Khamenei, condanna del Movimento Indipendenza

Altri aggiornamenti su Iran a Milano presidio per Khamenei....

Temi più discussi: Iran: Milano scende in piazza contro la guerra; Manifestazione contro la guerra in Iran: insulti e urla tra attivisti di sinistra e iraniani; Iran, presidio sotto il consolato Usa a Milano: La sinistra ci ha ignorati; Iran, presidio davanti a centro culturale islamico a Milano.

Iran, a Milano presidio per Khamenei: Governo italiano non condanna l'aggressione(LaPresse) Ali Khamenei non rappresentava solo una guida politica ma era anche una guida spirituale. Siamo addolorati e in lutto per la sua ... stream24.ilsole24ore.com

Iran, presidio a Milano per commemorare Ali Khamenei: Fermate la guerra(Adnkronos) - A Milano c'è chi commemora la scomparsa di Ali Khamenei. È iniziato un presidio all'altezza di Piazza della Repubblica, lato via Turati, non lontano dal consolato Usa, dove decine di man ... msn.com

Guerra Iran, arrivati i primi caccia Usa in base Gb: "per operazioni difensive" - facebook.com facebook

L'ombra della guerra in Iran sul turismo. Parla Bocca (Federalberghi) - di Riccarlo Carlino x.com