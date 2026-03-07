Io sono Farah finale venerdì 13 marzo in prime time su Canale 5

L’ultima puntata della serie turca “Io sono Farah” andrà in onda venerdì 13 marzo in prima serata su Canale 5. La protagonista, interpretata da Demet Özdemir, conclude così il suo percorso televisivo dopo molti mesi di programmazione. La puntata finale rappresenta il capitolo conclusivo di questa stagione, che ha coinvolto il pubblico nel corso delle settimane.

Dopo averci tenuto compagnia per molti mesi Io sono Farah si prepara a congedarsi dal suo pubblico. L’ultima puntata della serie turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek andrà in onda venerdì 13 marzo. Come già accaduto con altri serial di successo, anche stavolta Mediaset ha previsto per il gran finale di sempre una fascia oraria di prestigio, ovvero quella in prima serata su Canale 5. Sarà un saluto speciale quello che Farah, Tahir e il piccolo Kerim daranno al loro pubblico. Sicuramente non mancheranno le emozioni nell’ultimo episodio Io sono Farah in onda venerdì 13 in prima serata su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che Tahir arriverà a inscenare la sua morte, per poter salvare le persone che ama. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

«La tensione tra i personaggi è ormai al limite, e i rapporti costruiti nel corso degli episodi mostrano crepe profonde.» I fan della serie turca "Io sono Farah" attraversano un periodo di attesa carica di emozioni.