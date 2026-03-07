Venerdì 13 marzo, in prima serata su Canale 5, va in onda l’ultima puntata della serie turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek. La protagonista, Farah, si prepara a salutare il pubblico dopo aver accompagnato gli spettatori per diversi mesi. La serie, intitolata Io sono Farah, conclude la sua trasmissione con questa finale.

Dopo averci tenuto compagnia per molti mesi Io sono Farah si prepara a congedarsi dal suo pubblico. L’ultima puntata della serie turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek andrà in onda venerdì 13 marzo. Come già accaduto con altri serial di successo, anche stavolta Mediaset ha previsto per il gran finale di sempre una fascia oraria di prestigio, ovvero quella in prima serata su Canale 5. Sarà un saluto speciale quello che Farah, Tahir e il piccolo Kerim daranno al loro pubblico. Sicuramente non mancheranno le emozioni nell’ultimo episodio Io sono Farah in onda venerdì 13 in prima serata su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che Tahir arriverà a inscenare la sua morte, per poter salvare le persone che ama. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Io sono Farah, finale venerdì 13 marzo in prime time su Canale 5

Io sono Farah, il finale: anticipazioni dal 9 al 13 marzo 2026 su Canale 5Io sono Farah, la soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek è pronta a regalarci nuovi colpi di scena.

Altri aggiornamenti su Io sono Farah finale venerdì 13 marzo....

Temi più discussi: Io sono Farah 2, le trame dal 9 al 13 marzo: il finale; Come finisce Io sono Farah? La spiegazione del finale; Io sono Farah, le anticipazioni del finale di stagione; Io sono Farah, i fan non lo accettano: il finale sarà tragico, ci sarà una morte?.

Come finisce Io sono Farah? La spiegazione del finaleCala il sipario su Io sono Farah, la soap turca con protagonisti Demet Özdemir ed Engin Akyürek. Gli episodi finali della serie, già disponibili gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity, ... sorrisi.com

Io Sono Farah: anticipazioni da lunedì 9 a venerdì 13 marzo! Lieto fine per Farah e TahirNelle puntate finali della soap su Canale 5, colpi di scena, addii e rischiosi confronti segnano il destino dei protagonisti. serial.everyeye.it

Ci sono parole che pesano più di un addio e promesse che nascono tra i silenzi. Quando Farah dice a Tahir: «Vorrà dire che in futuro sarai più saggio, Tahir Lekesiz», non gli sta solo parlando del domani. In un mondo che lo ha sempre voluto solo come un "e facebook

Io sono Farah, anticipazioni stasera 6 marzo: Farah e Tahir sempre più nei guai x.com