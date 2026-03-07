Intervista a Sebastiano Leo tra bilancio e assunzioni | La mia sfida sui conti della Regione

In un'intervista, il responsabile del Bilancio della Regione ha parlato del suo ruolo, evidenziando le responsabilità legate alla gestione dei conti pubblici e alle future assunzioni. Ha inoltre commentato il suo nuovo impegno al fianco del presidente, dopo aver ricoperto l’incarico di assessore all’Istruzione durante le due amministrazioni precedenti. Sono state toccate anche le questioni legate alle sfide amministrative e alle deleghe strategiche.

Il nuovo impegno al fianco del presidente Antonio Decaro, dopo la passata esperienza amministrativa come assessore all'Istruzione nelle due giunte Emiliano, con una delega cruciale e delicata come quella al Bilancio, a cui si sommano le sfide che provengono da altre deleghe importanti, come quelle alla Digitalizzazione interna e al Personale. In un'intervista a Baritoday, l'assessore Sebastiano Leo traccia gli impegni del suo mandato, con lo sguardo a quella che sarà la Puglia tra cinque anni. Assessore Leo, un impegno per la Puglia, il suo, che prosegue anche nella giunta Decaro, con deleghe importanti, come quella al Bilancio.