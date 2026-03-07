Intervista a Sebastiano Leo tra bilancio e assunzioni | La mia sfida sui conti della Regione

In un’intervista, Sebastiano Leo parla del suo ruolo alla Regione, concentrandosi sul bilancio e le assunzioni. Dopo aver lavorato come assessore all’Istruzione nelle giunte Emiliano, ora affianca il presidente Decaro in un incarico complesso e delicato. Leo spiega le sue responsabilità e le sfide legate alla gestione delle finanze regionali e alle nuove assunzioni, senza entrare in dettagli sulle motivazioni o sui motivi politici.

Il nuovo impegno al fianco del presidente Antonio Decaro, dopo la passata esperienza amministrativa come assessore all'Istruzione nelle due giunte Emiliano, con una delega cruciale e delicata come quella al Bilancio, a cui si sommano le sfide che provengono da altre deleghe importanti, come quelle alla Digitalizzazione interna e al Personale. In un'intervista a Baritoday, l'assessore Sebastiano Leo traccia gli impegni del suo mandato, con lo sguardo a quella che sarà la Puglia tra cinque anni. Assessore Leo, un impegno per la Puglia, il suo, che prosegue anche nella giunta Decaro, con deleghe importanti, come quella al Bilancio.