Il Tribunale di Milano ha respinto l’appello del pubblico ministero riguardo all’ipotesi di induzione indebita nel procedimento sul progetto “Pirellino”. L’ordinanza analizza le accuse e le prove presentate, chiarendo la posizione del tribunale. La decisione si basa sui fatti emersi durante il processo e sulle valutazioni della corte. La vicenda riguarda specificamente il coinvolgimento e le presunte condotte illecite legate al progetto.

Ho letto l’ordinanza del Tribunale di Milano che respinge l’appello del pubblico ministero sull’ipotesi di induzione indebita nel caso legato al progetto “Pirellino”. Ed è un testo che, al di là dei nomi, merita una riflessione politica e culturale prima ancora che giuridica. Perché la questione vera non è se un assessore abbia fatto pressioni o se un imprenditore abbia coltivato relazioni. La questione è un’altra: quando un teorema investigativo smette di essere un’ipotesi e diventa, per inerzia narrativa, una prova? Quando la fisiologia dei rapporti tra politica e impresa viene automaticamente trasfigurata in patologia? L’ordinanza è chiara su un punto: per configurare il reato di induzione indebita serve l’interesse personale dell’indotto, un vantaggio indebito perseguito o ottenuto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

"Intenzione ipotizzata". Il diritto penale non è un laboratorio sociologico. L'ordinanza sul caso Pirellino

