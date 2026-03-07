Durante una visita ufficiale all'ospedale San Jacopo, l’assessora regionale alla sanità e il sottosegretario alla presidenza della Regione hanno osservato le ultime innovazioni tecnologiche e l’attenzione alle persone. L’ospedale ha presentato un investimento di milioni di euro in tecnologia e attrezzature all’avanguardia, con un focus particolare sulla centralità del paziente e sulla qualità delle prestazioni offerte.

Al centro la persona. Tra innovazioni e dotazione tecnologica di altissimo profilo. È questo il volto dell’ ospedale San Jacopo emerso ieri durante la visita istituzionale dell’assessora regionale alla sanità, Monia Monni, e del sottosegretario alla presidenza della Regione, Bernard Dika. Un presidio dai grandi numeri in tutto. A partire dai circa 4 i milioni di euro di investimenti da Pnrr in apparecchiature: tra queste un acceleratore lineare, collaudato nel 2023, un ecografo cardiologico di altissima fascia, un angiografo monoplano, una Tc 128 slices e una Rmn 1,5 T (collaudata. Nell’ambito sempre degli investimenti del Pnrr, 3,3 milioni di euro per opere strutturali e impiantistiche per i 16 posti letto della terapia intensiva e circa 1,8 milioni di euro per gli 8 posti letto della semintensiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Innovazione e persone. Ospedale e grandi numeri: "Milioni in tecnologia"

