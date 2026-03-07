Innerwheel Club di Pisa e l' Ordine di Malta

Martedì 24 febbraio, all’Hotel Duomo di Pisa, si è tenuto un incontro conviviale organizzato dall’Inner Wheel Club di Pisa. Alla serata hanno partecipato due rappresentanti dell’Ordine di Malta, tra cui l’Avvocato Giacomo Berutto, che ricopre il ruolo di ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Sovrano dell’Ordine di Malta presso la.

Martedì 24 febbraio presso l’Hotel Duomo, l’Inner Wheel Club di Pisa, ha organizzato un incontro conviviale cui hanno partecipato due importanti membri dell’Ordine di Malta, l’Avvocato Giacomo Berutto, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Sovrano dell’Ordine di Malta presso la Repubblica della Namibia ed il Cappellano Fra’ Giovanni Scalabrelli. Gli ospiti hanno illustrato la storia dell’Ordine di Malta, istituzione dalle antiche origini religiose e cavalleresche, fondata a Gerusalemme nel 1080. L'Ordine opera in 120 paesi, fornendo assistenza medica, sociale ed umanitaria agendo in modo neutrale, imparziale ed apolitico.... 🔗 Leggi su Pisatoday.it

I regali dell’Ordine di Malta per i piccoli pazientiMercoledì scorso, in occasione della Giornata Mondiale del Malato, una delegazione dell’Ordine di Malta per l’Emilia Occidentale, ha distribuito...

Leggi anche: Ue, Metsola incontra il Gran Maestro dell’Ordine di Malta

Approfondimenti e contenuti su Innerwheel Club di.

Temi più discussi: Marzo delle donne; Marzo delle donne a Pisa: ecco tutte le iniziative in programma; La Valle racconta il Mito, gli studenti scoprono l’Archivio di Stato con l’Inner Wheel; Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 7 e l'8 marzo.

Club service e associazioni di Pisa promuovono l’allattamento al senoClub di servizio e associazioni pisani in supporto del Dipartimento materno-infantile dell’Aoup per la promozione dell’allattamento. Ammi-Donne per la Salute Sezione di Pisa e Fidapa Bpw Pisa e i club ... lanazione.it

L’Inner Wheel Club aiuta le giovani madriUn importante contributo per la Casa della Giovane di Pisa, per contribuire all’acquisto, per la sua area che ospita i bambini, dell’arredo necessario alla creazione di una biblioteca, di laboratori e ... lanazione.it

#news #caltanissetta #sicilia #eventi #eventicaltanissetta Inner Wheel Club di Caltanissetta - Distretto 211 - facebook.com facebook