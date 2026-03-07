Ingresso a scuola in sicurezza a Montevarchi | al via il servizio dei volontari delle Associazioni dei Carabinieri

Arezzo, 7 marzo 2026 – Ingresso a scuola in sicurezza: al via il servizio dei volontari delle Associazioni dei Carabinieri. Da lunedì 9 marzo fino alla chiusura dell'anno scolastico, quindi fino al 10 giugno, sarà attivo il servizio di ausilio all'ingresso delle scuole svolto dalle Associazioni Nazionale Carabinieri. In particolare saranno tre le aree dei plessi scolastici interessate da questa attività: Pestello, Don Milani e Petrarca, mentre il Giglio e la scuola primaria di Levane continueranno ad essere presidiate dalla Polizia Locale. I volontari indosseranno la canonica divisa dell'Associazione e svolgeranno un'assistenza per l'...