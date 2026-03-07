In Inghilterra, la squadra italiana ha perso una partita importante. Menoncello ha detto di averla sognata per tutta la settimana, mentre Quesada ha commentato il successo ottenuto sotto pressione. Tommaso, riconosciuto come MVP, ha affermato che sapevano di poter vincere e che avevano giocato con convinzione. Il commissario tecnico ha concluso dicendo che ora bisogna prepararsi per una sfida difficile a Cardiff.

L’Italia ha fatto la storia, ha battuto l’Inghilterra per la prima volta rompendo l’ultimo tabù del Sei Nazioni. Era da 35 anni e da 32 partite che gli Azzurri aspettavano questo momento, e finalmente è arrivato. Ma il ct azzurro Gonzalo Quesada, felice sì ma sempre pacato, commenta a fine match: "Abbiamo fatto un altro passo avanti. Ora siamo in grado di gestire anche partite così nervose, sentivamo di avere la possibilità di vincere, abbiamo fatto passare il momento più difficile e siamo tornati in gioco. L’Inghilterra ci aveva davvero complicato le cose, giocando anche al limite del regolamento. Ogni volta che abbiamo potuto fare quello che avevamo preparato abbiamo fatto punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inghilterra ko, Menoncello: "L'ho sognato per tutta la settimana". Quesada: "Vinto sotto stress, grandi!"

Italrugby per l'impresa. Quesada: "Sentiamo la tensione, con l'Inghilterra faremo una gran partita"È una Nazionale che “inizia a sentire lo stress, la tensione” in vista della sfida di sabato (alle 17.

Rugby, Sei Nazioni 2026: l’Italia fa la storia contro l’Inghilterra. Quesada: “Un grande passo avanti”Storica vittoria per l’Italia, che nel quarto turno del Guinness Sei Nazioni 2026 batte l’Inghilterra per 23-18 conquistando il primo successo di...

Una selezione di notizie su Inghilterra ko Menoncello L'ho sognato....

L'Italrugby scrive la storia: al Sei Nazioni arriva la prima vittoria contro l'Inghilterra in 33 sfideL'Italrugby scrive una splendida pagina: dopo 32 ko consecutivi, batte per la prima volta nella sua storia l'Inghilterra e lo fa per 23-18 nella quarta giornata del Sei Nazioni 2026. All'Olimpico, gli ... msn.com

6 Nazioni, Italia-Inghilterra finisce 23-18: prima storica vittoria azzurra sugli inglesiLeggi su Sky TG24 l'articolo 6 Nazioni, Italia-Inghilterra finisce 23-18: prima storica vittoria azzurra sugli inglesi ... tg24.sky.it