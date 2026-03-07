Inganni e potere al festival Caserta la città delle donne

The Voice Generations, le pagelle: il primo bacio di Arisa (5), Hunt e Clementino mariachi (4), Bertè romantica?! (8) Pubblicata dalle Edizioni Spartaco, l’opera raccoglie anni di ricerche sul fenomeno e lo inquadra nelle relazioni interpersonali, nel cinema, nella letteratura e nella politica, proponendo una chiave interpretativa che ingloba patriarcato e stereotipi, bias cognitivi e algoritmi, fake news e intelligenza artificiale. La prefazione è del politologo Francesco Eriberto D’Ippolito; la consulenza editoriale, di Paolo Mazzarella. Nato tra teatro e cinema, il termine gaslighting entra negli anni Sessanta nel dibattito di Psicologia clinica. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Inaugurato il festival "Caserta la città delle donne"Con la cerimonia inaugurale negli spazi dell’Archivio di Stato all’interno della Reggia di Caserta ha preso il via ieri (6 marzo) il festival...

"Caserta la città delle donne", tutto pronto per la prima giornata del festival

Inganni e potere al festival Caserta, la città delle donneIn un racconto corale fatto di diritti, visioni e linguaggi al femminile, trova spazio l’analisi di una delle più subdole forme di manipolazione psicologica, capace di inquinare sia la dimensione priv ... casertanews.it

Gaslighting, alla Reggia di Caserta presentazione del saggio Inganni e potereCaserta – Un confronto pubblico su una delle forme più sottili e pervasive di manipolazione psicologica, capace di insinuarsi nelle relazioni private ma anche ... pupia.tv

