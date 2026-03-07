Infortunio Vergara l’esterno alle prese con una fascite plantare | ecco quando ci saranno gli esami decisivi

Un giocatore del Napoli è stato fermato da una fascite plantare e sta seguendo un percorso di cure. Nei prossimi giorni saranno effettuati degli esami per valutare l’entità dell’infortunio. L’esterno del club si trova in fase di recupero e dovrà attendere i risultati delle analisi prima di poter riprendere l’attività. Nessun dettaglio sui tempi di ritorno è stato ancora comunicato.

