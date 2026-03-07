Infortunio Perrone | si ferma il centrocampista in Cagliari Como Le condizioni e quanto potrebbe restare ai box

Durante la trasferta in terra sarda, il centrocampista del Como si è infortunato, costringendo la squadra a fare i conti con una brutta notizia proveniente dall’infermeria. Le condizioni del giocatore non sono ancora state rese note e si attende di capire quanto tempo potrebbe rimanere fuori dal campo. La partita si è rivelata complicata anche a causa di questo incidente.

Bernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa, cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese. Ultimissime Conferenza stampa Cuesta alla vigilia di Fiorentina Parma: «Partita fondamentale, andremo con la mentalità giusta. Bernabè non ci sarà per questo motivo» Bernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa, cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese. Ultimissime Milan, Cardinale a Milanello alla vigilia del derby con l’Inter: il gesto non è passato inosservato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Perrone: si ferma il centrocampista in Cagliari Como. Le condizioni e quanto potrebbe restare ai box Infortunio Rovella: si ferma il centrocampista in Cagliari Lazio. Le sue condizioni e quanto potrebbe rimanere fuoriMontero risolve il contratto con la Juventus: pronta la panchina dell’Al-Ittifaq di Balotelli. Leggi anche: Infortunio Morata: si ferma l’attaccante in Como Lecce. Le sue condizioni e quanto potrebbe rimanere fuori Altri aggiornamenti su Infortunio Perrone. Argomenti discussi: Napoli, infortunio Lobotka: sovraccarico al bicipite femorale, Torino a rischio. Infortunio Perrone: stop per il centrocampista in Cagliari Como. Le condizioni e quanto potrebbe rimanere fuoriInfortunio Perrone: stop per il centrocampista in Cagliari Como. Le condizioni e quanto potrebbe rimanere fuori Durante l’accesa e delicata trasferta in terra sarda, il Como ha dovuto fare i conti con ... calcionews24.com Como, infortunio e cambio obbligato per PerroneNon arrivano buone notizie dall'Unipol Domus per il Como che deve fare a meno di Maximo Perrone. Il centrocampista argentino classe 2003 ha accusato un problema al quadricipite della coscia destra che ... fantacalcio.it