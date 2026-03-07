Infortunio Milik lo staff vuole procedere con estrema cautela | niente Pisa ecco cosa filtra in vista della trasferta di Udine

L’attaccante ha subito un infortunio e il suo rientro è stato rinviato a causa delle sensazioni riportate dal giocatore. Lo staff medico ha deciso di adottare un approccio molto cauto, evitando di portarlo in campo contro il Pisa e puntando a una ripresa più graduale. La prossima trasferta, quella di Udine, resterà quindi sotto osservazione, senza alcuna certezza sulla sua presenza.

