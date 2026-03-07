Indian Wells Sinner stravince al debutto | Svrcina liquidato in due set

A Indian Wells, Jannik Sinner ha affrontato Dalibor Svrcina nel suo primo match del torneo e lo ha battuto in meno di un'ora con un punteggio di 6-1, 6-1. La partita si è conclusa rapidamente, dimostrando che il tennista italiano è tornato in buona forma sia mentalmente che fisicamente. L’incontro ha lasciato pochi dubbi sulla sua condizione attuale.

Una gara senza storia durata poco più di un’ora, giusto il tempo di far vedere a tutti che è tornato in forma mentalmente e psicologicamente: Jannik Sinner asfalta 6-1, 6-1 il ceco Dalibor Svrcina nella gara del suo debutto a Indian Wells. Nel secondo turno, l’azzurro numero due del mondo se la vedrà contro il tennista canadese Denis Shapovalov. “Tennis elettrico”. Sebbene l’avversario fosse un qualificato (è il numero 109 del mondo), il modo di giocare di Sinner ha lasciato a bocca aperta il pubblico con sito web del torneo che ha esplicitamente parlato di un “Sinner scintillante che inizia con il botto”, parlando anche di una “serata elettrica e tennis elettrico” con una “sbalorditiva dimostrazione di tennis fulmineo che ha tenuto i tifosi carichi di entusiasmo”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Indian Wells, Sinner stravince al debutto: Svrcina liquidato in due set Sinner, debutto sul velluto a Indian Wells: Svrcina travolto in 2 set(Adnkronos) – Jannik Sinner senza problemi al debutto nell'Atp Masters 1000 di Indian Wells. Leggi anche: LIVE Sinner-Svrcina 6-1, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurro conquista il primo set Tutti gli aggiornamenti su Indian Wells. Argomenti discussi: Sinner stravince nel debutto a Indian Wells, la frase che fa impazzire gli americani e Bill Gates. Indian Wells, Sinner stravince al debutto: Svrcina liquidato in due setCon un doppio 6-1 l’azzurro elimina l’avversario ceco regalando spettacolo sul Campo Centrale di Indian Wells. Sono molto felice di essere tornato qui ... ilgiornale.it Sinner stravince nel debutto a Indian Wells, la frase che fa impazzire gli americani e Bill GatesLa prima notizia, la più importante: Jannik Sinner debutta benissimo a Indian Wells e batte il ceco Svrcina 6-1 6-1 in poco più di un'ora. Maglietta lilla, pantalone bianco (approvatissimo sui social ... msn.com