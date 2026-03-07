A Indian Wells, Jannik Sinner ha affrontato Dalibor Svrcina nel primo turno del BNP Paribas Open, vincendo in 62 minuti con un risultato netto. L’azzurro, al momento numero 2 del ranking ATP, ha prevalso con decisione sul giocatore ceco, dimostrando grande solidità e controllo durante tutto l’incontro. La partita si è conclusa senza particolari momenti di incertezza.

Jannik Sinner ha esordito nel BNP Paribas Open con una prestazione dominante e senza storia. L’azzurro, numero 2 ATP, ha liquidato il ceco Dalibor Svrcina (n. 109 del ranking, uscito dalle qualificazioni) con un netto 6-1 6-1 in appena 62 minuti di gioco.Il divario tra i due è stato evidente sin dal primo scambio: Sinner ha imposto il suo tennis implacabile, tipico dei suoi inizi di torneo, con un peso differente in ogni fondamentale. Svrcina, pur proveniente dalle qualifiche, non è mai riuscito a reggere il ritmo. Jannik ha offerto un paio di magie, tra cui un recupero spettacolare già candidato a punto del torneo, confermando la sua superiorità tecnica e fisica anche nella canicola californiana (si gioca spesso senza sole diretto). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Indian Wells, Sinner come uno squalo: sbrana il ceco in 62 minuti. Il colpo fatale

Sinner sfida Svrcina a Indian Wells: il talento ceco in ascesaIl tennista italiano Jannik Sinner si appresta a scendere in campo per la sfida contro il ceco Dalibor Svrcina nel torneo di Indian Wells.

