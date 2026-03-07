Indian Wells buona la prima per Sinner | battuto con un doppio 6-1 il ceco Svrcina

Al debutto nel Masters 1000 di Indian Wells, Jannik Sinner ha battuto il tennista ceco Svrcina in due set, con il punteggio di 6-1, 6-1. La partita è durata poco più di un’ora e il giocatore italiano ha mostrato un buon stato di forma, imponendosi senza grandi difficoltà. L’incontro si è svolto sul campo principale del torneo.

Tutto facile per Jannik Sinner al debutto nel Masters 1000 di Indian Wells. Il numero due del mondo domina contro il ceco Svrcina, travolto in due set con un doppio 6-1 in poco pù di un’ora di gioco. “Mentalmente sto bene e ho lavorato molto sul piano fisico durante la sosta. Sono contento di come abbiamo iniziato, ora vediamo come procede il cammino”, ha commentato nel post partita l’altoatesino, che nel terzo turno sfiderà il canadese Shapovalov. Al terzo turno anche Flavio Cobolli che ha battuto in tre set il serbo Kecmanovic, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4. L’avversario del romano sarà lo statunitense Tiafoe. Salutano invece il torneo californiano Matteo Berrettini, eliminato dal tedesco Zverev, e Lorenzo Musetti, ko contro l’ungherese Fucsovics. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Nel Masters 1000 in California si rivede anche Lorenzo Musetti a un mese dall'infortunio in Australia, sfiderà Fucsovics

Il tennista italiano Jannik Sinner si appresta a scendere in campo per la sfida contro il ceco Dalibor Svrcina nel torneo di Indian Wells.

