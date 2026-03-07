Indennità di Polizia Giudiziaria tradita | USIM disapprova le promesse vane e i ricorsi di facciata

L'Unione Sindacale Italiana di Marina ha espresso forte disapprovazione riguardo alle promesse non mantenute e ai ricorsi presentati dal personale della Guardia Costiera in merito all’indennità di Polizia Giudiziaria. La questione riguarda il rinnovo contrattuale 2022-2024, recepito con il D.P.R. 522025, che non soddisfa le aspettative dei lavoratori. La posizione dell’USIM evidenzia come i risultati ottenuti siano insoddisfacenti.

ROMA – Il recepimento del rinnovo contrattuale 2022-2024 (D.P.R. 522025) non rappresenta affatto il traguardo che il personale della Guardia Costiera meritava. Al contrario, si configura come l’atto conclusivo di un fallimento negoziale sull’indennità di Polizia Giudiziaria, trasformato oggi in una discutibile strategia di marketing sindacale finalizzata esclusivamente al proselitismo. L’USIM osserva con sdegno il teatro messo in scena da chi ha apposto la propria firma su un accordo che continua a negare l’adeguamento dell’indennità di PG al 30% al personale del Corpo delle Capitanerie di Porto, rispetto agli incrementi dell’indennità pensionabile delle forze di Polizia, così come previsto dal D. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Indennità di Polizia Giudiziaria “tradita”: USIM disapprova le promesse vane e i ricorsi di facciata Leggi anche: Dazi, Trump fa i conti con le sue stesse promesse: il 60% degli americani disapprova il suo governo «Fanculo Maga», l’ira dell’estrema destra tradita dalle promesse di «pace»Con l’aggressione all’Iran, e l’uccisione della guida suprema Ali Khamenei, Donald Trump è diventato il presidente statunitense dell’era moderna che... Tutti gli aggiornamenti su Indennità di Polizia Giudiziaria.... Temi più discussi: Rinnovo Contratto 2025/2027 - Esito seduta tavolo tecnico; Contratto di lavoro (triennio 2025-2027), secondo incontro. Intervento del Segretario Generale COISP Domenico Pianese; Il piano diabolico per svuotare il conto e prendersi la casa. Così in tre hanno incastrato un'anziana a Mazzano; S’intrufola nella scuola dell’infanzia e picchia i poliziotti. Contratto veterinari. Uil Fpl chiede qualifica e indennità degli ufficiali di polizia giudiziariaIn una lettera alla Sisac il sindacato richiama, in particolare, al Dlgs 27 che, all’art. 2 comma 11, attribuisce al personale che si occupa di garantire la sicurezza alimentare e il benessere animali ... quotidianosanita.it Variazione dell’indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziariIn G.U. n. 40/26 il D.M. Giustizia 9 febbraio 2026, con la variazione dell’indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari. ecnews.it Il SI.NA.M. non accetta più silenzi. Il personale della Guardia Costiera ha visto la propria indennità di Polizia Giudiziaria crollare dal 30% al 25%. Un taglio illegittimo che calpesta la dignità di chi garantisce la sicurezza ogni giorno. Chiediamo: Ripristino i - facebook.com facebook Oggi, 23.02.2026, l'ARAN ha firmato, con CISL, UIL e CSA, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2022-2024, che disciplina sia la parte giuridica che quella economica per il periodo 1° ge x.com