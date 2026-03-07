incidente in monopattino a milano 45enne gravissimo dopo aver perso il controllo del mezzo e battuto la testa

Un uomo di 45 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente a Milano mentre guidava un monopattino. Secondo quanto riferito, ha perso il controllo del mezzo e ha battuto la testa, risultando in condizioni molto serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e il soccorso. Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire.

Brutto incidente a Milano dove un uomo di 45 anni ha perso il controllo del monopattino su cui viaggiava ed è caduto in modo violento a terra. L'impatto con l'asfalto gli ha procurato diverse ferite e lesioni: trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, le sue condizioni sarebbero molto gravi. Perde il controllo del monopattino e si schianta, è gravissimo La ricostruzione dell'incidente e come sta il 45enne Le prime ipotesi del sinistro a Milano Perde il controllo del monopattino e si schianta, è gravissimo Sarebbe in gravissime condizioni il 45enne di origini filippine vittima di un incidente stradale nella mattinata di sabato 7 marzo a Milano.

