Incendio a Pieve Santo Stefano | squadre da Bagno di Romagna impegnate a protezione delle abitazioni

Un incendio boschivo si è sviluppato a Felcina, frazione del comune di Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo. Le squadre di emergenza provenienti da Bagno di Romagna sono intervenute per mettere in sicurezza le abitazioni nelle vicinanze. L’intervento delle forze di soccorso è ancora in corso per contenere le fiamme e limitare i danni alle strutture e all’ambiente circostante.

Alle operazioni partecipano anche personale del Comando di Forlì-Cesena con una squadra del distaccamento di Bagno di Romagna Un incendio boschivo è divampato in località Felcina, nel comune di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Arezzo, con il supporto del distaccamento volontario di Sansepolcro, della sede centrale e dell’elicottero del nucleo di Arezzo. Le squadre sono impegnate nelle operazioni di spegnimento e bonifica del rogo, con particolare attenzione alla protezione delle abitazioni e di un’azienda agricola situate nelle vicinanze del fronte del fuoco. Alle operazioni stanno partecipando anche i vigili del fuoco del comando di Forlì-Cesena, con una squadra del distaccamento di Bagno di Romagna, intervenuta a supporto delle unità impegnate sul posto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Incendio nel bosco a Pieve Santo Stefano: le fiamme minacciano case e azienda agricola

