Incassa 150 euro e l' Inps gliene chiede 40mila | il dramma di un pensionato

Un pensionato di 68 anni di Pordenone ha deciso di partecipare come comparsa in un film dopo aver lasciato il lavoro con Quota 100. Dopo aver incassato 150 euro per il suo ruolo, l’Inps gli ha richiesto 40.000 euro di restituzione. La vicenda riguarda il rimborso richiesto dall’ente previdenziale e il pagamento effettuato dal pensionato.

Un pensionato di 68 anni di Pordenone ha pensato bene, una volta lasciato il lavoro grazie a Quota 100, di occupare il tempo libero facendo la comparsa sul set di un film. Più per la gloria e lo sfizio che per arrotondare l'assegno, visto che per l'impegno l'anziano è stato retribuito con 150 euro. Purtroppo per il vecchietto, il guadagno è finito sotto la lente d'ingrandimento dell' Inp s, che ora chiede un rimborso al pensionato di ben 40mila euro. La vicenda, surreale ma non nuova, è stata riportata dal Messaggero Veneto. ge:kolumbus:liberoquotidiano:46630695 La legge prevede che nel periodo coperto da Quota 100 i pensionati non possono svolgere lavori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Incassa 150 euro e l'Inps gliene chiede 40mila: il dramma di un pensionato Fa la comparsa nel film “Vermiglio” per 379 euro. L’Inps gliene chiede indietro 21milaHa lavorato per sette giorni come comparsa nel film Vermiglio ricevendo in cambio 379 euro lordi. Tutti gli aggiornamenti su Incassa 150 euro e l'Inps gliene chiede.... Discussioni sull' argomento Casinò di Sanremo trainato dal Festival incassa 4,5 milioni a febbraio; Chi incassa di più dai biglietti allo stadio? C'è solo l'Inter in top 10 in Europa; Box Office week-end del 27/02/2026; Gratta e Vinci milionario a Modena, vinti in tabaccheria 5 milioni. Multe, soldi in arrivo ai Comuni. Imola incassa 212 mila euro. Fondi anche a Bassa e VallataDisco verde al trasferimento ai Comuni del Circondario delle quote di competenza sui proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della strada. L’atto, firmato dalla dirigente dell’Area ... ilrestodelcarlino.it Un bel giorno riporta l’Italia in testa al box office con un debutto da 118mila euro e oltre 17mila presenze, davanti a Jumpers - Un salto tra gli animali che apre con 100mila euro e oltre 14mila spettatori. Completa il podio Scream 7, che incassa altri 62mila euro facebook Cosa sta succedendo davvero nei risparmi degli italiani Btp Valore fa boom e alza le cedole: cosa cambia (e quanto si incassa in più) x.com