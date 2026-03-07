Inaugurazione dell’Infopoint di Atam Battaglia | Un bene confiscato che diventa punto di aggregazione

È stato inaugurato l’Infopoint di Atam situato sul Corso Garibaldi, in un ex bene confiscato alla criminalità organizzata. La cerimonia ha visto la partecipazione di molte persone che hanno assistito alla trasformazione di un luogo simbolico in un punto di riferimento per la comunità. La presenza di rappresentanti locali ha sottolineato l’importanza di questo spazio come nuovo punto di aggregazione cittadino.

La struttura, a pochi passi dal Museo, nasce con l’obiettivo di fungere da hub informativo per cittadini e turisti integrando notizie utili sulla mobilità e promozione del patrimonio culturale locale Un ex bene confiscato alla criminalità organizzata si trasforma in una nuova porta d’accesso alla città: l’inaugurazione dell’InfoPoint di Atam sul Corso Garibaldi ha richiamato una folla numerosa, pronta a celebrare la rinascita di uno spazio simbolico per la collettività.La struttura, consegnata dal Comune ad Atam, si trova a soli 100 metri dal Museo nazionale e nasce con l’obiettivo di fungere da punto di riferimento per cittadini e turisti, integrando informazioni sulla mobilità e promozione del patrimonio culturale locale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

