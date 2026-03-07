Inaugurato il festival Caserta la città delle donne

Ieri, 6 marzo, si è tenuta l’inaugurazione del festival internazionale “Caserta, la città delle donne” presso gli spazi dell’Archivio di Stato all’interno della Reggia di Caserta. La cerimonia ha dato il via alla manifestazione, che si concentra sul ruolo delle donne e sulle politiche per l’uguaglianza. La manifestazione proseguirà in diverse location della città nei prossimi giorni.

Con la cerimonia inaugurale negli spazi dell'Archivio di Stato all'interno della Reggia di Caserta ha preso il via ieri (6 marzo) il festival internazionale "Caserta, la città delle donne", manifestazione dedicata al protagonismo femminile e alle politiche per l'uguaglianza. L'iniziativa è organizzata dalla Fondazione Orizzonti con il supporto della BCC Terra di Lavoro San Vincenzo de' Paoli, della Camera di Commercio di Caserta e di Confindustria Caserta. Ad aprire la cerimonia è stato il presidente della Fondazione Orizzonti, Giuseppe Menniti. Sono poi intervenuti il direttore generale Archivi Antonio Tarasco, la prefetta di Caserta Lucia...