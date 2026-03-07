Oggi è stato inaugurato il percorso celebrativo del Bicentenario di Alessandro Volta, nel giorno dell’anniversario della sua morte, avvenuta il 5 marzo 1827. Le celebrazioni si svolgono nel Tempio dedicato al grande scienziato e dureranno fino al 2027. L’evento è stato organizzato per ricordare il contributo di Volta nel campo dell’elettricità.

Nel giorno dell’anniversario della morte di Alessandro Volta, avvenuta il 5 marzo 1827, è stato inaugurato il percorso celebrativo del Bicentenario che si concluderà nel 2027. La prima tappa della giornata è avvenuta in mattinata al mausoleo di Camnago Volta, dove è stato reso omaggio alla tomba dello scienziato, con una commemorazione cui erano presenti, tra gli altri, gli eredi di Volta. Nel pomeriggio le celebrazioni sono proseguite presso il Tempio Voltiano, luogo simbolo della città e museo di grande valore storico e architettonico. La storia di Volta si intreccia fortemente con il territorio comasco, dove era nato il 18 febbraio 1745, e dove iniziò i suoi studi sui fenomeni elettrici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Inaugurato il Bicentenario. Celebrazioni al Tempio intitolato al grande Volta

