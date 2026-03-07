In via Rossetti almeno dieci buche pericolose stavo quasi per ammazzarmi

In via Rossetti, almeno dieci buche sono state segnalate come pericolose, causando preoccupazione tra i residenti. Un motociclista ha riferito di essere stato molto vicino a un incidente mentre transitava in scooter, evidenziando la gravità delle condizioni della strada. La presenza di numerosi avvallamenti lungo questa via ha attirato l’attenzione di chi utilizza quotidianamente questa arteria cittadina.

“Lo so che tutta Trieste vanta delle strade indecorose ovunque. Però oggi stavo per ammazzarmi su una buca di via Rossetti in scooter. Le buche sono profonde. In tutta via Rossetti ne ho contate almeno 10 veramente pericolose, non sai dove stare se devi girare a destra o sinistra nelle vie. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Buche pericolose in via al Fondo MargifaraciIn via al Fondo Margifaraci ci sono tre buche molto profonde e pericolose, ad una distanza di 3 metri una dall'altra. Strade collinari piene di buche e pericolose"Buche larghe quasi un metro e profonde 20 centimetri in prossimità di una curva estremamente pericolosa.