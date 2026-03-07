In via Mazzini attraversamenti illuminati

Sono stati completati due nuovi attraversamenti pedonali illuminati in via Mazzini, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale. I lavori di realizzazione sono stati portati a termine nelle ultime settimane e i passaggi sono ora operativi. Questi interventi sono stati progettati per offrire maggiore tutela sia ai pedoni che agli automobilisti che transitano nella zona.

Due nuovi attraversamenti pedonali illuminati in via Mazzini. Ultimati i lavori di realizzazione dei passaggi che hanno l’obiettivo di rafforzare la sicurezza stradale e garantire maggiore tutela a pedoni e automobilisti. Un intervento frutto dell’ascolto e concertazione dell’amministrazione con i cittadini residenti nel corso dei vari incontri di quartiere in cui si è spesso affrontato e posto come priorità il tema della sicurezza stradale. Questi due nuovi passaggi pedonali illuminati sono un ulteriore tassello del piano di potenziamento della sicurezza urbana promosso dall’amministrazione. Sono stati dotati di illuminazione a led e luce blu ad alta intensità, maggiormente visibile così da rendere il passaggio pedonale immediatamente riconoscibile anche nelle ore serali e notturne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In via Mazzini attraversamenti illuminati Sicurezza sulle strade, realizzati due nuovi attraversamenti pedonali illuminati in via MazziniL'assessora Gabellini: “Ulteriori tasselli del nostro piano di prevenzione e riduzione del rischio sulla rete viaria di Cattolica” Due nuovi... A Ischitella la prima edizione di 'Illuminati Fest'Il 29 e 30 dicembre a Ischitella in piazza Cesare Battisti a partire dalle 18, si terrà la prima edizione di ‘Illuminati Fest’, un evento che unisce... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mazzini attraversamenti. Temi più discussi: In via Mazzini attraversamenti illuminati; Cattolica, via Mazzini: realizzati due nuovi attraversamenti pedonali illuminati; Sicurezza stradale: a Sarzana nuovi sistemi di illuminazione degli attraversamenti pedonali nei punti…; BOLZANO, PIAZZA MAZZINI: RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA. In via Mazzini attraversamenti illuminatiDue nuovi attraversamenti pedonali illuminati in via Mazzini. Ultimati i lavori di realizzazione dei passaggi che hanno l’obiettivo di ... ilrestodelcarlino.it Cattolica, via Mazzini: realizzati due nuovi attraversamenti pedonali illuminatiIn via Mazzini, a Cattolica, sono stati realizzati due nuovi attraversamenti pedonali illuminati. I due passaggi hanno l’obiettivo di rafforzare la sicurezza ... chiamamicitta.it Sicurezza sulle strade, realizzati due nuovi attraversamenti pedonali illuminati in via Mazzini #Rimini - facebook.com facebook