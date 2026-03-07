In lacrime all' inno poi in campo spacca il mondo | Niccolò Cannone l’uomo che trascina l' Italrugby

Niccolò Cannone, originario di una famiglia di calciatori, ha iniziato la sua carriera come portiere, ma ha scelto di dedicarsi all’Italrugby. Durante una partita importante, è stato visto in lacrime durante l’inno nazionale, poi è sceso in campo e ha avuto un ruolo determinante nella vittoria della squadra. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione di molti appassionati e addetti ai lavori.

Dell'impresa dell'Italia contro l'Inghilterra c'è un'immagine che colpisce più di tutte, ed è quella di Niccolò Cannone in lacrime agli inni. Non è una novità, perché il più grande dei due fratelli toscani che hanno conquistato l'Italia (l'altro è Lorenzo, il più piccolo, anche lui titolarissimo azzurro) ha sempre vissuto l'inno con un'emotività fuori dal comune. Le lacrime sono uno sfogo, l'unica concessione alle emozioni prima di scatenare l'inferno, perché poi in campo Niccolò diventa una belva. Placca qualsiasi cosa, trascina i compagni, urla, lotta, e da un anno è anche il vice-capitano di questa squadra che non smette di sorprendere.