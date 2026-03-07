In fiamme monopattino elettrico in un appartamento di Limbiate | soccorso il proprietario

Un incendio si è sviluppato in un appartamento di Limbiate a causa di un monopattino elettrico. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e soccorrere il proprietario, che si trovava all’interno al momento dell’incendio. L’intervento è durato diverse ore, e sono state evacuati alcuni vicini. Sul posto sono arrivati anche i sanitari per assistere l’uomo.

