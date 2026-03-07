Le piccole e medie imprese ferraresi stanno affrontando una nuova fase di difficoltà a causa di un aumento dei costi che mette a rischio la loro sopravvivenza. Secondo i dati recenti, le imprese in Spagna e in Francia risultano più competitive rispetto a quelle italiane, aggravando la situazione delle aziende locali che già affrontano sfide legate alla crescita dei rincari.

La nuova ondata di rincari, oltre a colpire le famiglie ferraresi, rischia di affossare il comparto industriale, soprattutto il tessuto rappresentato delle piccole e medie imprese. Le associazioni come Confartigianato e Cna sono preoccupate per le sorti delle loro imprese, strangolate da bollette impazzite, ristori insufficienti e competitività sempre più difficile con gli altri Paesi europei dove l’energia costa di meno. Per il segretario provinciale di Confartigianato Paolo Cirelli, alla luce dei darti del 2025, la situazione nel ferrarese non era rosea anche prima del conflitto in Medio Oriente: "Il gap di competitività tra le nostre aziende e, ad esempio, quelle spagnole e francesi, è quasi incolmabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Imprese in difficoltà: "Spagna e Francia sono più competitive"

