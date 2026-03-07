Su Rai 1 riprende la messa in onda della quinta stagione di ‘Imma Tataranni – Sostituto procuratore’, serie tv tratta dai romanzi di Mariolina Venezia. La protagonista, interpretata dall’attrice principale, torna ad occuparsi di casi giudiziari. Tra le novità ci sono alcune new entry che entreranno nel cast, mentre le trame continueranno a seguire le vicende del personaggio principale.

Torna su Rai 1 la serie tv 'Imma Tataranni – Sostituto procuratore' tratto dai romanzi di Mariolina Venezia che hanno come personaggio principale l'omonima protagonista. Lo show è arrivato alla sua quinta stagione che, a detta di Vanessa Scalera che presta il volto proprio a Tataranni, potrebbe essere l'ultima. Ecco cosa aspettarci. Imma Tataranni: dove eravamo rimasti. La quarta stagione di 'Imma Tataranni – Sostituto procuratore' aveva visto la protagonista mettere in crisi i rapporti più importanti della sua vita: quello con sua figlia, con suo marito Pietro e con la sua grande amica Diana. La relazione con il collega Calogiuri, inoltre, sembrava aver preso una piega romantica ma, sul finale, l'uomo aveva deciso di allontanarsi e il sostituto procuratore di Matera aveva avuto, forse, dei ripensamenti sul suo matrimonio.

© Quotidiano.net - Imma Tataranni, al via la quinta stagione. Le anticipazioni: cosa succederà e chi sono le new entry

